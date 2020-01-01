能力始终都在，意志坚定不移–军事–人民网

本报北京10月29日电（记者李龙伊）国防部新闻发言人吴谦29日在国防部例行记者会上表示，中国人民解放军捍卫国家主权和领土完整、挫败任何形式“台独”分裂势力的能力始终都在，意志坚定不移。 有记者问，有媒体近日报道，为震慑“台独”，解放军又有新动作，歼—20战机现身距台湾仅500公里的浙江衢州机场，东风—17高超音速导弹部署东南沿海。请予以证实并评论。 吴谦说，武器装备的具体部署地点事关军事秘密，我要正告那些“台独”分裂分子，搞对抗没有出路，以武谋“独”更是死路一条。不要试图螳臂当车，否则只能是自取灭亡。 有记者问，据媒体报道，加拿大防长本月称，北约需要“监视”中国的活动，因为中国“在南海的表现令人担忧”；另据台湾媒体报道，加海军导弹护卫舰在中国国庆期间过航台湾海峡。请问发言人对此有何评论？ 吴谦说，加拿大与南海地区远隔万里。作为一个域外国家，加方发表不负责任的言论，对中方进行无端指责，这种表现确实令人担忧。我们也提醒加方，在鼓噪监视他国之前，先认真审视一下自己。 有记者问，据美国媒体报道，美方正在研究特朗普总统选情出现不利时，使用MQ—9无人机袭击中国南海有关岛礁的方案，以制造所谓“十月惊奇”。请问对此作何评论？ 吴谦说，近日，美国国防部长埃斯珀通过军事外交渠道专门就此作出澄清，表示有关报道与事实不符，美方无意对华制造军事危机，愿与中方建立稳定的、建设性的、以结果为导向的两军关系，建立必要机制，降低风险、加强沟通，在拥有共同利益的领域开展合作。 《 人民日报 》（ 2020年10月30日 06 版）