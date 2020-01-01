这3本书告诉你：你的生活无需标准模板_职场

原标题：这3本书告诉你：你的生活无需标准模板 1. 《我只是敢和别人不一样》 作者: 周宏翔 被分为五个部分的二十八个故事里，要说最有分量，最能引起读者共鸣的当然还是“王爷系列”的七篇。在作者的笔下，一个曾经和他共事的女生，被一个又一个故事塑造成了特立独行、聪明睿智的“女汉子”形象。 我想，我们之所以喜欢“王爷”，无非是她经历了一个转变与成长的过程，而作为读者，我们看到了改变的力量在她身上产生的魔力，并把自己投射在这个人物身上，对比着现在的自己，期待着自己也发生同样的转变。尤其是处在大学毕业和初入职场时期的年轻人，他们一定是在“王爷”身上找到了自己想要的东西。 每一个普通的故事，其中虽然平凡可见，生活不就是归于平凡吗？所有的疲惫、厌倦、孤独、无助、奋斗、感动、温暖都包含在了这简单普通的生活之中。不必去模仿谁，做最好的自己就足够。 其实，我们每一个人都是这世界上与众不同的唯一，只是在漫长的生活中绝大部分人都会慢慢被他人同化，被社会消弭，只有那么极少的一部分人“敢于”和别人不一样，坚持去做自己最初想要做的那个自己。 2. 《努力，才配有未来》 作者: 小川叔 看川叔写的职场文的时候，更多的是觉得，川叔是个犀利大叔，面对别人的牢骚，川叔并没有细声细语的去安慰，而是直指问题的所在，再告诉你该如何解决。在这本书里，川叔没有再说别人的故事，说的都是自己经历的点点滴滴，但在看的过程中，我们还是会默默的点头，这好像也是我们正在经历的。 每一个初入职场的新人，都希望能好运的碰到一个好的职场引导人，能够告诉你职场中的那些弯弯绕绕，带你更好的开始社会工作，但不是谁都能那么幸运。“努力”这本书里，告诉了我们很多，说了你会遇到的那些挫折、遇到的同事、遇到的领导，“用委屈撑开的长大”，看了川叔的书，你一定可以更好的开始你的职场生活。 《努力才配有未来》与小川叔的前两本不同，它不是回信集，倒更像自我剖析与展示，让我们看到他北漂十年的经历。我们以旁观者的姿态看他的故事，并从中看到自己的影子。我们也有玻璃心，我们也有纠缠不清的自我厌恶，我们也有对单调重复工作的恐惧。然而，读罢，至少我感觉洞若观火，感到七窍打通，感到对自己有了全新的认知与期待。 3. 《我比谁都相信努力奋斗的意义》 作者: 伊心 关于这本书，她写:写给所有在城市的角落里东奔西走，在成长的路途中踽踽独行的年轻人，让我们一起见证彼此的希望与失望，光荣和梦想。如果她的文字也恰巧打动了你，因为你绝对能从那份充满真诚与爱意的书中找到经历过温暖岁月和迷惘时光的她的点点鼓舞。我也是从心底觉得觉得她的文字真的真的值得被温心收藏。 有的人来到这个世界上，并不是为了战胜别人，向他人炫耀他们的强大。他们干的那些难以置信的事情只是出自他们的信念与意志，而并非为了换取你我的崇拜，或嘲讽我们的平庸。他们无暇旁顾，因为每时每刻都在战斗中，和自我，和命运抗争。这漫长的战争并不仅仅是为了输赢，因为他们无论是生是死，都是对于命运，最大的嘲讽。 凯鲁亚克在《达摩流浪者》中有句名言：“永远年轻，永远热泪盈眶。”伊心《我比谁都相信努力奋斗的意义》这本书给我的，就是这种感觉。最后，以伊心的话祝福大家：“记得要永远年轻，永远热泪盈眶。那曾是我们最坚固的盟约啊。”返回搜狐，查看更多