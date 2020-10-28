数据比对 | 英媒比较阿尔特塔埃梅里 后者多项数据占优_阿森纳

数据比对 | 英媒比较阿尔特塔埃梅里 后者多项数据占优_阿森纳 搜狐主页新闻体育轿车房产旅行教育时尚科技财经文娱更多母婴健康前史军事美食举行星座专题游戏搞笑动漫宠物 雪缘园gooooal 由内容质量、互动谈论、共享传达等多维度分值决议，勋章等级越高( )，代表其在渠道内的归纳体现越好。 文章 总阅览 检查TA的文章> 谈论 数据比对 | 英媒比较阿尔特塔埃梅里 后者多项数据占优 2020-10-28 17:50 来历:雪缘园gooooal 原标题：数据比对 | 英媒比较阿尔特塔埃梅里 后者多项数据占优 阿尔特塔暂时在阿森纳站稳了脚跟，但他的同期战绩不如上一任主帅埃梅里。虽然枪手好像在很大程度上乐于给阿尔特塔时刻，但好像现在没有太多改进的痕迹。 当比较阿尔特塔和埃梅里前38场竞赛后的数据时，是后者占有优势。考虑到一切的竞赛，48岁的埃梅里率队赢得了更多的竞赛（23比21），他治下的枪手也打进了更多的球（74比58）。 而挑选到仅仅是每个人在酋长球场掌握的前26场英超竞赛，阿尔特塔的状况进一步恶化。现任枪手主帅的胜场数（12比15）、败场数（6比8）和进球数（40比53）都比上一任少。 此外，阿森纳现阶段在阿尔特塔的带领下，控球率更低，射门次数更少，射门转化率更差。周日被莱切斯特城打败是沙龙接连第2次0-1失利，进攻是西班牙人的一个巨大问题。虽然在攻击线上有拉卡泽特、佩佩、恩凯蒂亚、英超金靴奥巴梅扬以及新援威廉，但在联赛中他们只要一场净胜超越1球。 不过阿尔特塔成功地治好了阿森纳的防卫，比埃梅里在卫视少丢了12个球。阿尔特塔此前带阿森纳踢的竞赛根本都是在空场下进行的，而空场竞赛往往会意外着更多的进球，但这一点在阿森纳身上却不适用。 达观的球迷也会指出阿尔特塔带球队赢得了足总杯和社区盾杯，而埃梅里在酋长球场什么都没赢到。虽然如此埃梅里在上一年11月被辞退，胜率定格为55.1%，未能坚持前期的强势局面。阿尔特塔在各项赛事中的胜率为55.2%，在联赛中的胜率下降到只要46%，枪手主帅现已被正告不要犯和埃梅里相同的过错。 阿森纳传奇人物马丁·基翁在上轮失利后表明：”阿森纳现在不断的改换阵型，埃梅里执教时也是如此。假如你一向改动它，球员们就找不到节奏。”回来搜狐，检查更多