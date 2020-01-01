意甲-C罗复出替补双响莫拉塔献传射 尤文4-1大胜_斯佩齐亚

北京时间11月1日晚22:00,2020-2021赛季意甲联赛第6轮的一场大战开打，意甲豪门尤文图斯在客场对战升班马斯佩齐亚。上半场竞赛，莫拉塔两次得分，第二个进球由于越位被吹掉，波贝加禁区中路抽射扳平比分。下半场竞赛，C罗候补出战梅开二度，拉比奥打入一球。全场竞赛完毕，尤文客场4-1打败斯佩齐亚取得三分。 两支球队在历史上有过6次交手，尤文图斯4平2负未尝胜绩，打入6个进球丢8球。两边最近一次对战是在2006-2007赛季的意乙联赛中，其时尤文客场与斯佩齐亚踢成平局，而在主场2-3的比分输给了斯佩齐亚。 第4分钟，夸德拉多在前场右侧45度传中，禁区中路无人包围，被门将没收。第6分钟，莫拉塔在禁区内左边得球后左脚抽射，皮球击中左边边网，尤文失掉一次进攻良机。第8分钟，夸德拉多禁区右侧的强行传中，被对方后卫挡出。第11分钟，迪巴拉得到直塞球，杀入禁区内右侧，内切后的左脚抽射击中立柱，可是边裁暗示迪巴拉越位在先。第14分钟，麦肯尼在禁区中路得球后面临门将，分给左边的莫拉塔，后者的射门得分，主裁暗示莫拉塔越位，VAR裁判确定莫拉塔不越位，进球有用，尤文1-0斯佩齐亚。 第18分钟，小基耶萨在禁区中路拿球，一脚低射，皮球偏出右侧立柱。第24分钟，莫拉塔得到德米拉尔的传球，带球杀到禁区中路，面临门将的抽射入网，可是主裁暗示莫拉塔越位在先，进球无效。第27分钟，小基耶萨资禁区内左边得球后的横传，麦肯尼倒地铲射，皮球被封堵。第32分钟，巴尔托洛梅伊禁区内右侧拿球，横向内切后的传中，波贝加抽射得分，斯佩齐亚1-1扳平比分。 第37分钟，尤文中场长传，迪巴拉插上，可是对方门将反击拿到皮球，迪巴拉没有得到射门时机。第44分钟，莫拉塔在前场左边拿球，带球杀入禁区内左边，横传中路，被对方后卫突围。 下半场竞赛，两边易边再战。第50分钟，迪巴拉中场拿球后的回身直塞，被对方球员阻拦，尤文失掉一次进攻良机。第52分钟，巴尔托洛梅伊在禁区前5米处的远射，皮球偏出右侧立柱。第53分钟，现场的镜头给到了热身的C罗。第57分钟，C罗候补进场，迪巴拉下场歇息。第59分钟，C罗得到莫拉塔的直塞，在禁区中路得球后闪过门将，推射破门，尤文2-1斯佩齐亚。 第64分钟，斯佩齐亚右侧角球开出，中路的斯佩齐亚球员头球攻门被布冯挡出，阿古德罗补射进球，可是越位在先，进球无效。第68分钟，小基耶萨在前场左边的长传找到拉比奥，后者杀入禁区内左边，内切后的射门，皮球入网，尤文3-1斯佩齐亚。 第75分钟，小基耶萨在禁区内左边被巴尔托洛梅伊踢倒，尤文取得点球。第77分钟，C罗主罚点球，勺子点球破门，尤文4-1斯佩齐亚。 第86分钟，C罗前场左边的传中，被对方球员阻拦，没有形成要挟。全场竞赛接完毕，尤文在客场4-1打败斯佩齐亚取得三分。 两边进场阵型： 尤文图斯（352）：77-布冯/13-达尼洛、19-博努奇（78’38-弗拉波塔）、28-德米拉尔/16-夸德拉多、30-本坦库尔（62’25-拉比奥）、5-阿图尔、14-麦肯尼（62’8-拉姆塞）、22-基耶萨/10-迪巴拉（57’7-C罗）、9-莫拉塔（78’44-库卢塞夫斯基）。 候补：1-什琴斯尼、31-平索利奥、38-弗拉波塔、8-拉姆塞、25-拉比奥、33-贝尔纳代斯基、39-波尔塔诺瓦、44-库卢塞夫斯基、7-C罗。 斯佩齐亚（433）：94-普罗维德尔/21-费雷尔、22-查博特、19-泰尔齐（88’34-伊斯马利）、20-巴斯托尼/16-巴尔托洛梅伊、8-里奇、26-波贝加（74’24-埃斯特维斯）/31-维尔德（46’80-阿古德罗）、18-恩佐拉、17-法里亚斯（74’11-吉亚西）。 候补：12-克拉皮卡斯、77-拉斐尔、6-莫拉、10-阿古梅、11-吉亚西、24-埃斯特维斯、27-德伊奥拉、34-伊斯马利、39-德尔奥科、69-维格纳利、80-阿古德罗、91-皮克利。 两边技能计算： 回来搜狐，检查更多