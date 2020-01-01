粤疆京等争冠对手各有短板 辽宁迎来最佳冲冠机会_北京队

粤疆辽三队是近四年联赛中打进总决赛次数最多的球队，广东队拿了两个冠军，辽宁和新疆各拿了一个冠军。从前四年三冠的北京队，上赛季打进半决赛，休战期又引进了李慕豪、范子铭的内线双塔，一起在外援上招来吉布森，又召回汉密尔顿。所以赛季之初，北京队也被视为夺冠抢手。 此外，本赛季8连胜的浙江队作为新晋豪门的代表，具有非常先进的团队进攻打法，也是有实力竞赛冠军的球队。假如不出意外，本赛季的冠军将从这五支球队中发生。 广东队除了放走万圣伟等边际球员，底子保留了上赛季夺冠的原班人马。但最大的缺陷便是球队首领易建联长期因伤缺阵带来的内线空无。由于广东队的外援是双小外援的装备，所以内线只能靠苏伟、曾繁日、张昊等蓝领球员硬撑。在对阵北京队时，广东内线的缺陷露出的非常显着。汉密尔顿屡次低位单打得分。杜锋给出的方法是以进攻来补偿内线的短板，靠双外援和外线的高效得分险胜北京。但这样的方法假如遇到内线更强的球队，很简单被打垮，究竟依照篮球的底子规则，离筐越近得分概率越高，外线得分对手感的依靠程度太高。假如外线被防死，快速反击打不出来，内线的坏处就很难用外线得分来补偿。 新疆队在放走了俞长栋、范子铭、西热力江、可兰白克四名主力球员后，唐才育、齐麟、艾孜买提、热普卡提江等年青球员敏捷生长，中心球员周琦也越来越有首领风仪。球队另一中心球员阿不都沙拉木有望在一个月内重返球场，但遭受大伤归来后的状况怎么还不好说。可以说阿的江现已把这支青年军打造的极具战斗力。球队的天花板在于外援的挑选。假如配上好的外援，新疆队有打进总决赛的实力。 北京队现在的全体体现与纸面实力比较距离不小，被寄予众望的双塔都存在着各自的问题，李慕豪没有周琦、大王相同的内线进攻才能，范子铭的技能略显粗糙，自主进攻更是方法不多。而帕帅关于球队的改造还处于刚刚开始的阶段，北京队本赛季的夺冠远景不行明亮。 浙江队是几支豪门都不敢小看的X要素。球队首领吴前从以往的边际国手生长为进攻才能最强的国产后卫。程帅澎、王弈博、朱旭航、刘泽一等大批主力球员都攻击力十足。球队还大手笔地引进三名外援。浙江队现在与争冠球队比较，短板在于防卫才能稍稍差一点，全体见识也不行深沉，打季后赛等级的硬战可能会比较费劲。 上赛季在不被人看好，且炒掉勋绩主帅郭士强的状况下，辽宁队都能打进决赛。本赛季在本身状况变好，而首要竞赛对手广东、新疆存在短板的状况下，辽宁队再次迎来了夺冠的良机！（剑风袭面）回来搜狐，检查更多