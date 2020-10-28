小组赛之王！曼城欧冠轻取2连胜 打破法国客场不胜魔咒_德布劳内

小组赛之王！曼城欧冠轻取2连胜 打破法国客场不堪魔咒_德布劳内 搜狐主页新闻体育轿车房产旅行教育时尚科技财经成果更多母婴健康前史军事美食文明星座专题游戏搞笑动漫宠物 球事百科 由内容质量、互动谈论、共享传达等多维度分值决议，勋章等级越高( )，代表其在渠道内的归纳体现越好。 文章 总阅览 足球范畴优质创作者 检查TA的文章> 谈论 原创 小组赛之王！曼城欧冠轻取2连胜 打破法国客场不堪魔咒 2020-10-28 10:36 来历:球事百科 原标题：小组赛之王！曼城欧冠轻取2连胜 打破法国客场不堪魔咒 新赛季，曼城在英超体现磕磕绊绊，前5轮竞赛仅获得2胜2平1负的战绩，排名英超第13名。这也创下了瓜迪奥拉执教球队的联赛最差局面记载。但在欧冠赛场上，尤其是小组赛阶段，曼城确实是不折不扣的王！ 本轮欧冠小组赛，曼城做客应战马赛。从两队实力比照来看，曼城肯定是占有优势的一方。但考虑到曼城全队的状况以及队内人员伤病状况，外界仍是会为他们的客场之旅捏一把汗。究竟，曼城欧冠做客来到法国还没有制胜过！ 此役，曼城缺少了锋线大将阿圭罗，但也迎来了德布劳内的回归。正是丁丁的发挥，成为了曼城客场制胜的要害。开场仅18分钟，马赛后卫传球失误，德布劳内接球后在禁区右侧传中，费兰-托雷斯在门前6米处推射入右下角完结破门。 下半场斯特林头球回点助攻京多安将比分扩大为2-0。竞赛结尾阶段，德布劳内再献助攻，协助斯特林收成了个人新赛季欧冠首球。终究，曼城在客场3-0打败马赛，获得小组两连胜，以6分位居欧冠C组头名，出线局势一片大好。 实际上，瓜迪奥拉的球队，历来都不必忧虑欧冠小组出线的问题。曩昔2个赛季，曼城在欧冠小组赛获得了9胜3平的不败战绩，坚持不败。并且本场成功也让他们打破魔咒，在欧冠客战法国球队获得首场成功。关于曼城和瓜迪奥拉而言，真实的检测要从欧冠淘汰赛开端。回来搜狐，检查更多