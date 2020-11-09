重创！利物浦又一大将因伤倒下 瓜帅掺乱：一个月_阿诺德

重创！利物浦又一大将因伤倒下 瓜帅掺乱：一个月_阿诺德 搜狐主页新闻体育轿车房产旅行教育时尚科技财经文娱更多母婴健康前史军事美食文明星座专题游戏搞笑动漫宠物 足坛欧美汇 由内容质量、互动谈论、共享传达等多维度分值决议，勋章等级越高( )，代表其在渠道内的归纳体现越好。 文章 总阅览 足球范畴优质创作者 检查TA的文章> 谈论 原创 重创！利物浦又一大将因伤倒下 瓜帅掺乱：一个月 2020-11-09 04:08 来历:足坛欧美汇 原标题：重创！利物浦又一大将因伤倒下 瓜帅掺乱：一个月 本赛季，利物浦遭受了稀有的伤停，马蒂普、戈麦斯、范迪克、齐米卡斯、凯塔、张伯伦、蒂亚戈以及马内等多名球员一度躺在病榻上，到目前为止，范迪克、张伯伦和蒂亚戈没有复出，其间荷兰中后卫现已提早报销。今夜客战曼城的竞赛，利物浦再次遭受伤停凶讯，太子阿诺德受伤离场，假如他长时间缺阵，那么将对克洛普的战术系统形成严重影响，无论是球队攻击线，仍是后防线。 阿诺德是克洛普战术系统里不可或缺的球员之一，他虽然司职右后卫，但干的是边锋的活儿，他的边路是利物浦进攻手法之一，他的精准长传搬运和边路传中，乃至定位球，都是赤军的法宝。曩昔数年，利物浦许多经典的竞赛，都有阿诺德参加，比如安菲尔德球场4-0奇特反转巴塞罗那。惋惜的是，与曼城的竞赛，阿诺德却受伤了，竞赛进行至第62分钟，阿诺德一次无球状态下跑动拉伤了小腿，因为无法作战，主帅克洛普只能用米尔纳将他替下场，这次改动，利物浦边路进攻瞬间熄火。 阿诺德在场的时分，曼城左路紧急，他的几回传中球打穿了蓝月亮的防卫系统，让埃德森等球员狼狈不堪，曼城守门员乃至几乎被穿裆。在米尔纳第63分钟候补进场后，利物浦副队长彻底没有传中的愿望，进攻受阻。作为利物浦肯定主力，阿诺德是球队攻防转化重要一环，清楚明了，一旦他长时间缺阵的话，克洛普的的整个战术系统就会遭到严重影响，所以外界十分重视阿诺德的伤势。 利物浦客场1-1曼城的赛后，主帅克洛普在新闻发布会上表明，暂时无法得知阿诺德的详细伤情，但确认无缘代表英格兰出战接下来的欧国联，“咱们将会在明日对阿诺德的受伤部位进行扫描，能够确认的是，他无法再代表英格兰出战了。”随后，利物浦也在官方推特上表明，会亲近重视阿诺德的伤情。 值得一提的是，曼城主帅瓜迪奥拉在赛后新闻发布会上也谈到了阿诺德的伤情，并猜想利物浦太子要休战一个月，“阿诺德可能性要休战一个月，英格兰少了一个超卓的右后卫。”回来搜狐，检查更多