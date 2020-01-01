国羽教练花60万装140㎡极简家 在家也能随性做运动|起居室|收纳|客厅|沙发|居住者_网易家居

屋主是一名国家羽毛球教练，常年带着队员在国内国外打比赛，为国家、个人赢得了无数奖项与光荣。由于大部分时间是在队里做训练，回家的时间、频率也不稳定，所以希望回到家更多的是放松和享受，不需要复杂过度的设计，而是追求极简的生活方式。希望从收纳机能上做到极简，一切能置放柜内的都不外露，加上屋主对灰尘、异味过敏，对于环保、卫生就格外重视。化繁为简，在简化中创造空间机能的层次变化是这套的改造重心。项目信息地址：四川成都绿地GIC面积：140㎡风格：现代简约户型：三居室预算：60万户型图空间像是一个魔方，我们可以肆意旋转，从而改变居住者使用状态。起居室承载了大部分的活动时间，转向后的空间呈利落的轴线路径，扩大了机能的使用范围，消隐掉独立的通道。抽离出的多功能房被定义为主角，像是被安排压轴出场，以框景的叙事方式隐退后方， 随着居住者的生活轨迹产生递进的不同纬度景深。客 厅从原始的现场可以看出，餐厅的位置是正对次卫的，客房的进出秩序也不理想，需要经过洗手区。原结构的客餐厅状态：当家具放置进来后，走道无疑会显得更长且没有意义。主卧室的门也是正对防盗门。把客餐厅的方向做了调整后，原来的通道从视觉上和使用上，都共享到了客餐厅的空间，使得场域更开阔。平日屋主会在家做拉伸等运动，给予了她充分的伸展空间。采用了递进景深的方式，来处理客房、次卫与起居室的关系。起居室休闲的状态下，通过多功能房的框景，油然而生的是一副大窗景。过厅也同样考虑了收纳系统，柜门采用银镜贴面、顶部镜面不锈钢，让空间产生延伸感。沙发后方设计了足够空间，给居住者提供了更多元的享受模式，添置休闲沙发和边几即可创造出另一个场景。餐 厅原生活阳台的进出直接通过餐厅，生活晾晒等也不美观，改变门的方位来解决。厨 房主 卧衣帽间次 卧卫生间次卫的洗漱台和多功能房的银镜柜门串联成一个整体，墙面的镜柜有一种向上延伸的视觉感。主卫