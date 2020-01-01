以“程序不正义”之名发动“太阳花”，以不正义程序开放美猪_两岸快评_中国台湾网

【两岸快评第1005期】 2014年3月18日，在民进党撺掇、鼓动之下，以台湾大学生为主的对立集体建议占据“立法院”的“太阳花学运”。有剖析指出，这场学运直接导致国民党在接下来的台湾地区领导人推举中失利。 回忆这次对立活动，主要原因在于检查“海峡两岸服务交易协议”时，“蓝委”张庆忠半分钟快速检查经过。包含蔡英文、苏贞昌等民进党人士，高喊要求民主程序、程序正义，并以默坐方法参加到运动傍边。 但转瞬“时空环境”改动，民进党靠炒作民粹和仇视发动赢得选战。当坐在“太阳花”对立场地中的屁股，坐到台湾地区领导人的位子上时，那些本来对“程序正义”视若生命的准则，也随即抛在脑后。 日前，关于台湾地区进口含瘦肉精巧猪的公听会在台湾立法机构举行。但挖苦的是，这种本来应该在决议计划之前评论决议计划是否合宜的会议举行之时，要评论的决议计划现已经过蔡英文之口公之于众了。“先公听、再检查”的次序彻底倒置。台媒指出，理论上，严重事件的行政命令布告应有60天预告期，但这项批改布告的预告期仅7天。 事实上，就算依照“程序正义”，走完整个流程，以民进党在立法机构内的肯定人数优势，在野党也底子无法阻挠含瘦肉精巧猪的进口。但明显，民进党政客连姿态都懒得做。 台湾《联合报》文章指出，台湾人猪肉食用量每年迫临35公斤，是最主要的肉品吸取大宗，这次民进党当局，改采突袭的方法，经过含瘦肉精巧猪进口，不只牛猪都承受，也未扫除民众饮食习惯常吃的猪内脏。当局先宣告、再预告，自己先损坏既有的法规程序，攸关食安与健康的严重方针缺少社会交流、躲避民意机关的监督，除了凸显霸道与霸道外，怎么能在这议题上压服民众、让人信服。 国台办讲话人马晓光28日应询表明，民进党当局不管民意对立，为政治意图固执敞开有问题的美国农畜产品进口，危害岛内民众的健康福祉，借机交换外部实力对“台独”实力的支撑，必然遭到两岸同胞的坚决对立。（文/关其行）