杜兰特晒近照：抱小孩，玩手机，新发型帅气不少！_腾讯新闻

新赛季即将于12月23日开打，其间的一大亮点便是“死神”杜兰特回归赛场，自从跟腱开裂后，杜兰特现已歇息了一年多，许多球迷都很思念他的竞赛。 尽管不再是身披勇士的球衣，也不再是了解的35号，当杜兰特挑选前往布鲁克林，挑选7号球衣重新开始，静静重视他的球迷就把目光投到了篮网。从前段时间晒出的相片来看，杜兰特与欧文磨合的不错，阿杜的康复状况也很抱负，只不过由于长期没理发，有球迷发现了杜兰特的地中海还蛮严峻的。 从晒出的相片来看，其时杜兰特顶着一头“羊毛卷”，尽管从前面看发量还挺稠密，可是当他垂头玩手机时，头顶这一块几乎没有任何发迹，感觉都快赶上詹姆斯了，地中海状况不容乐观。球迷纷繁戏弄：杜小帅哪里去了？、“莫非知道斯嘉丽结婚后愁的？这哪是曾经的阿杜！” 咱们印象中的杜兰特藏着寸头，在赛场上洒脱的投篮，即便是书包杜，也让人觉得他十分心爱，可是这几张相片让球迷大喊：杜小帅变成了中年大叔！ 而近来，又有人晒出杜兰特新照，从流出的相片来看，杜兰特显着理了个发，仍是曾经的寸头，这样一来，卷毛看不出来，并且地中海形象也不显着了，远远的看，气质仍是很有范的。 一张是杜兰特垂头玩手机，估量又悄悄点赞或人了，工作人员在一旁看着他，另一张是杜兰特怀里抱着一个小孩，一手拿着食物喂小孩，看起来十分有爱。球迷戏弄道：“别人家的小孩，阿杜什么时候才有自己的小孩？”、“又是垂头玩手机，看来阿杜才是真的键盘侠。” 篮网新赛季必定会招引一大批我国球迷，榜首有杜兰特作为当家球星，第二球队老板是华人老板蔡崇信，加上近期有音讯称哈登有了与大哥续前缘的主意，篮网现已有杜兰特和欧文，假如哈登真的去了，那么哈登+杜兰特+欧文将组成篮网三巨子，这样一来新赛季篮网将成为湖人最大的敌人。 当然，咱们期望阿杜健康打球，远离伤病，生活上呢，期望他能提前找到另一半，下次晒照或许就不必抱别人家的孩子，而是美好的一家三口了！