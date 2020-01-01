又一大白马崩了！涪陵榨菜开盘跌停 发生了什么？|涪陵榨菜|净利率|费用率_网易财经

（原标题：又一只大白马崩了！涪陵榨菜开盘跌停，发生了什么？） 一份财报让这只榨菜龙头开盘跌停。10月23日周五，涪陵榨菜开盘后不久就跌停，成交额近3亿。第三季度净利润低于预期或是市场反应的直接原因。涪陵榨菜10月22日盘后披露三季度财报。前三季度收入17.98亿元，同比增12.09%；归母净利6.14亿元18.47%。单季来看，第三季度收入6.01亿元，同比增15.88%；归母净利2.09亿元，同比仅增3.01%，第三季度收入基本符合预期，利润低于预期。安信证券认为，高基数是导致三季度业绩低于预期的主要原因。收入方面，较为稳健。经历二季度渠道补库，三季度销售回归正常，反映真实需求以及渠道扩张带来的增量。三季度净利率34.83%，同比下滑4.35%，则主要系投资收益减少和高基数。1）2019Q3投资收益达1700万元（主要为理财收益），2020Q3仅为24万元，若剔除投资收益影响，净利润同比增10.9%；2）2020Q3销售费用率同比增2.07pct，毛利率同比下滑1.04pct，2019年季度间费用投放波动较大导致2019Q3净利率较高；今年季度间对比来看，销售费用率/净利率变 动 较为平稳，费用投放趋于常态化。