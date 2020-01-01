曝步行者有意换来海沃德_东方体育日报_足球,篮球,英超,法甲,德甲,西甲,中超,NBA,CBA比赛直播的体育资讯中心.

曝步行者有意换来海沃德北京时间10月23日，据《SNY》记者伊恩-贝格利报导，步行者有爱好换来海沃德，他们或许会将迈尔斯-特纳和奥拉迪波送走，去完结这笔买卖。早在本年6月份时，《印第安纳波利斯星报》记者J-迈克尔就在NBC体育的播客节目中表明，假如海沃德在休赛期被摆上货架，印第安纳步行者将会对他感爱好。现在，伊恩-贝格利在报导中再度确认了这一音讯，步行者内部的管理层依然有爱好换来海沃德。步行者的这一做法并不让人惊奇，现年30岁的海沃德是印第安纳波利斯人，他从小就在那里长大，对这儿的环境十分了解。关于步行者而言，他们需求弥补一位得分手，在本赛季首轮被热火横扫后，步行者期望可以在进攻端添加更多火力。海沃德无疑是一个挑选，在本赛季，他在常规赛出战52场，场均拿到17.5分6.7个篮板4.1次助攻，投篮命中率为50%，三分命中率为38.3%，在八场种子赛里，海沃德场均上台34.1分钟，拿到18.7分7.7个篮板3.9次助攻，他的状况正在向大伤前的水准挨近。仅仅，在季后赛首轮对阵76人的首场竞赛里，海沃德扭伤脚踝，这让他歇息了12场竞赛，在东决第三场，海沃德宣告回归，但此刻的他并未彻底恢复。2017年，海沃德和凯尔特人签下了一份4年1.28亿美元的合同，休赛期，他具有价值3400万美元的球员选项，有权跳出合同成为自在球员。不过，就现在状况看，海沃德估计将会履行选项，在2021年再进入自在市场。海沃德的到期合同无疑让他成为了买卖市场上的一个重要人选。假如步行者想要换来海沃德，他们很或许会抛弃迈尔斯-特纳，这位大个子的年薪为1800万美元，在刚刚曩昔的赛季里，特纳场均拿到12.1分6.6个篮板2.1次封盖。在2019-20赛季，绿军的前场首要依托丹尼尔-泰斯，换来迈尔斯-特纳可以让凯尔特人加强内线的攻守实力。步行者后场球星奥拉迪波在这个休赛期也或许会归队，他本季场均拿到14.5分3.9个篮板2.9次助攻，在赛季之前，步行者曾和奥拉迪波参议过一份4年价值8000万美元的合同，但两边的商洽终究被放置，在肯巴-沃克坐稳主力控卫的基础上，奥拉迪波到来可以为球队后场供给别的一个进攻挑选。这笔买卖对两边都有优点，绿军在内外线添加了可用人选，提升了竞争力。步行者添加了进攻火力，因为海沃德的合同只剩一年，换来他并不会影响球队未来的薪资空间，这有利于步行者在下一年做出灵敏的挑选。 ?