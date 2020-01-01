英超、意甲3胜1平，拜仁强势大比分_东方体育日报_足球,篮球,英超,法甲,德甲,西甲,中超,NBA,CBA比赛直播的体育资讯中心.

英超、意甲3胜1平，拜仁强势大比分欧冠第一轮在北京时间10月21和22号两个竞赛日完毕，英超、意甲、西甲和德甲都是有四个球队参与，终究英超和意甲都取得了不错的成果，他们取得了3胜1平坚持不败的战绩，德甲取得2胜1平1负，而西甲只取得1胜1平2负的成果，此外法甲更惨，他们取得了1平2负的成果。曩昔将近十年的时间里五大联赛的中心基本上都在西甲，他们具有国际两大绝无仅有的巨星梅西和C罗，在欧冠和欧联杯冠军抢夺上他们形成了现象等级的控制，巴塞罗那、皇家马德里、塞维利亚和马竞基本上每年都在冲击欧冠和欧联杯奖杯。但C罗脱离之后，西甲仅仅在上赛季由塞维利亚取得一次欧联杯奖杯，对欧冠的冲击现已彻底处在劣势，跟着梅西也将脱离，西甲可能将正式进入隆冬，英超从头成为国际足球的中心，当然德甲、法甲和意甲班霸仍是十分强壮，但很难做到像英超那样呈现那么多球队竞赛和越来越多的球队将对欧战建议冲击，在球队投入方面，英超也在往这个趋势走，像切尔西本年的引援，假如可以打出真实的实力，他们欧冠前四的才能应该没有问题，加上利物浦和曼城，所以英超会越来越多球队加入到欧冠等级的抢夺。皇马现在也步入更新换代的阶段，拉莫斯、马塞洛、莫德里奇和本泽马这些勋绩中心球员都现已进入了职业生涯的晚期，但拉莫索、本泽马和莫德里奇在球队的位置还十分重要，其他年青球员仍是没有顶上来，所以爆冷输给矿工也正常，跟着梅西将脱离巴萨，巴萨和皇马将正式成为没有巨星的沙龙。本赛季五大联赛球队情况最好的便是拜仁，他们现已重组完结，上赛季欧冠夺冠证明他们的实力现已到达了巅峰，但球队仍是在不断生长，未来将愈加的强壮，面临正在重组的马竞，加上球队人员不整，所以拜仁强势大比分贏球也不意外，除此之外，巴黎、利物浦、曼城、皇马、巴萨、尤文都因为各式各样的原因还没有方法到达前峰 ?