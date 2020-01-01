10场31球英超最强火力！这还是穆鸟的球队_东方体育日报_足球,篮球,英超,法甲,德甲,西甲,中超,NBA,CBA比赛直播的体育资讯中心.

10场31球英超最强火力！这仍是穆鸟的球队北京时刻10月23日，热刺3-0大胜林茨，获得欧联杯开门红。本赛季各项赛事10战，白百合现已打入31球，在英超一切球队里进球数最多；近4场，更是狂进19球，人们不由戏弄：这仍是穆里尼奥的球队么？不敢幻想！本赛季至今，热刺现已踢了10场竞赛，除了0-1负于埃弗顿之外，不只场场都有进球，单场5球、6球、7球，也都干过！欧联杯资格赛7-2横扫海法马卡比，英超5-2大胜南安普敦，6-1血洗曼联，而单场3球，现已成了他们的根本操作。送给曼联6球惨案之后，穆里尼奥曾自我戏弄：我但是只会摆大巴！但坐拥孙兴慜、凯恩、贝尔这样的超级三叉戟，再加上卢卡斯、拉梅拉这样的能手，雷吉隆这样的助攻狂魔，卡洛斯-威尼修斯这样的新援中锋，热刺的进攻火力的确比曾经上了一个层次，进球如麻并不令人意外。竞赛完毕后，穆里尼奥比出一个6的手势，他的球队也的确踢得666。承受采访时，狂人表明：我为球员们感到高兴，咱们轮换了许多球员。我信赖孩子们。他们的体现很坚实，很安全。咱们原本能进更多球，但这不是淘汰赛，仅仅3分。上赛季咱们没有太多前锋，赛季部分时刻没有边锋和进攻球员。现在我看看我的球队，我有那么多挑选！ ?