韩国将重启韩朝边境板门店旅游|韩朝|韩国|旅游|板门店|军事区_网易旅游

韩国统一部19日称，将重启韩朝边境板门店旅游，并简化申请程序。自朝鲜战争停战后，南北双方以军事分界线为基点，各自向南、北后退，形成一个非军事区。近年，韩国向公众开放了非军事区板门店部分区域，游客可以以团队形式进行参观。资料图：2018年，韩朝完成板门店共同警备区解除武装工作。韩国国防部供图2018年，韩朝完成板门店地区的解除武装工作，并商定推动实现该地游客自由来往，但随后由于朝美无核化磋商陷入僵局，韩朝旅游合作搁置。去年，韩国曾短时间恢复板门店旅游，但又由于非洲猪瘟、新冠肺炎疫情等原因，板门店旅游再次中断。韩国统一部19日向媒体发送通报称，计划从11月起恢复板门店共同警备区旅游项目，初期将严格控制参观人数，确保游客安全。2019年，韩国首次向公众开放非军事区徒步游。图为民众在“金刚通门”旁边留影，这曾是韩国游客前往朝鲜金刚山旅游的必经之路。中新社记者 曾鼐 摄此次韩方重启板门店旅游简化了申请条件。据统一部介绍，申请时间从此前需提前60天申请缩减到提前两周即可，参观者最低年龄要求从10岁降低为8岁，使得参访更加便利。韩国统一部表示，将以恢复板门店旅游为契机，继续努力，不断扩大非军事区开放范围。