京腔粤韵同唱一台好戏 南北戏曲共促交流融合-广西新闻网

新华社广州10月25日电（记者邓瑞璇）“年代之光，你我皆烙下印章，共力勉把新迹创……”24日晚，在广州地标性修建广州塔上，一曲《南粤华彩》划破夜空，摆开京剧和粤剧联袂表演一台好戏的帷幕。 由广州市人民政府辅导，广州市委宣传部、广州市文明广电旅游局和国家京剧院主办的“京腔粤韵 唱响湾区”京粤戏剧协作沟通活动，24日在广州举行。 国家京剧院于魁智、李胜素、江其虎、王越、郭瑶瑶、刘梦姣等名家新秀，粤剧名家曾小敏、欧凯明、黎骏声、陈韵红、崔玉梅、苏春梅、吴特殊、琼霞等轮流登台表演。 《太真别传》《荔枝颂》《寿州救驾》等多个京剧、粤剧的经典佳作选段，引得台下观众喝彩不断。两地青年艺术家还演绎了交融的戏剧，京剧版的《帝女花》选段、粤剧版的《霸王别姬》选段，更让表演增添了沟通的深度。 京剧、粤剧都是当选联合国教科文组织人类非物质文明遗产名录的项目，表现着中华传统文明的一起魅力。据介绍，此次京粤戏剧协作沟通活动，旨在将优异传统文明与现代城市文明交相辉映，促进戏剧文明事业展开昌盛、促进非物质文明遗产维护传承展开。 当晚，广州市文明广电旅游局和国家京剧院就京粤两地文明签定全面战略协作协议，计划在精品创造、人才培养、艺术沟通、文创产品开发上进行深度协作。如两边将协作展开剧目创造，一起打造具有全国影响力的原创文艺作品；使用广州大剧院、梅兰芳剧院定时展开优异剧目互演，加大京剧、粤剧文明的推行力度；一起开发相关文创产品，推出戏剧类玩具、道具和服饰等衍生产品等。